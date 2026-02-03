Лодки на иранската Революционна гвардия опитаха да спрат US танкер в Ормузкия проток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американски петролен танкер бе приближен от шест малки лодки на иранската Революционна гвардия в Ормузкия проток, преди да продължи пътя си, съобщи днес компанията за морска сигурност "Вангард Тех", цитирана от Франс прес, предаде БТА.

Танкерът "Стена Императив" е бил приближен от иранските лодки, "докато преминавал през Ормузкия проток, на около 16 морски мили северно от Оман", заяви британската компания.

Лодките са се свързали с него по радиото, заповядвайки на капитана "да спре двигателите и да се подготви за задържане", но петролният танкер е увеличил скоростта си и е продължил пътя си, съобщи "Вангард Тех", уточнявайки, че корабът не е навлизал в ирански териториални води.

"Сега той се ескортира от американски боен кораб", добавя компанията.

Британската агенция за морска сигурност UKMTO по-рано съобщи за инцидента, без да уточни на коя държава са лодките, които са се приближили до танкера.

Ормузкият проток, ключов морски път за световния трафик на петрол и втечнен природен газ, е ставал сцена на няколко инцидента в миналото и отново е в центъра на вниманието поради напрежението между Иран и САЩ.

Високопоставен представител на военноморските сили на иранската Революционна гвардия, идеологическата армия на Ислямската република, заплаши миналата седмица, че Иран ще блокира протока в случай на американска атака.