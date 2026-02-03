Здравко Чолич бил в Загреб, докато бомба избухна в дома му в Белград

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Известният сръбски и босненски попфолк певец Здравко Чолич обяви, че в момента се намира в столицата на Хърватия Загреб и че всички негови близки са добре, след като рано тази сутрин бомба избухна в дома му в Белград, предават сръбските медии.

„В момента съм извън страната. В Загреб съм, където довършвам последните песни за новия албум. В Белград всичко е наред, слава Богу, всички са добре ", каза Чолич пред частната сръбска телевизия УНА (UNA) часове след инцидента.

Видими са щети по фасадата на вилата на Чолич, разположена в луксозния квартал Дедине в Белград. Пострадали са и няколко паркирани наблизо автомобили, предава РТС.

Предполага се, че взривното устройство е ръчна граната, която е била хвърлена в двора на семейния дом на певеца на улица „Стоян Челич" в Дедине.

Квартал Дедине е разположен на хълм на 7-8 км южно от центъра на Белград. Много известни личности от Сърбия и бивша Югославия имат там лукозни имоти.

Според наличната към момента информация няма пострадали, на място са служители на сръбското министерство на вътрешните работи, както и дежурният прокурор във Висшата прокуратура в Белград.

Води се разследване, а част от улицата е блокирана за движение, съобщава РТС.

Мотивите за нападението са неизвестни. Едно от предположенията е, че нападателите са се насочили към грешната къща, като се има предвид, че 74 годишният Здравко Чолич е известен като неконфликтна личност и се смята, че не е имал конфликти с никого, предават сръбските медии.

През 2024 г. кметът на хърватския крайбрежен град Дубровник Мате Франкович получи анонимно писмо със смъртни заплахи, след като покани за главна звезда на новогодишния концерт на главната улица легендата на бивша Югославия Здравко Чолич.