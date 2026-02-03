ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Левски" - "Лудогорец" - 0:0 във финала за суперкуп...

Френската прокуратура поиска да бъде потвърдена забраната за Марин Льо Пен

Френската прокуратура днес поиска от апелативния съд да потвърди основните положения от решението на по-долната инстанция по дело срещу крайнодесни официални представители за злоупотреба със средства от ЕС, но не уточни как това би се отразило на дългогодишната лидерка на френските крайнодесни националисти Марин Льо Пен, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Присъдата на първа инстанция от март миналата година беше сериозен удар за Льо Пен, тъй като включва забрана тя да се кандидатира за обществени длъжности за срок от пет години, която влезе в сила незабавно.

Ако тази присъда бъде потвърдена, Марин Льо Пен няма да може да се кандидатира за президентските избори догодина. Ако срокът на действие на забраната бъде значително съкратен или тя бъде отменена, Льо Пен ще може да участва във вота.

По-долната инстанция реши, че Льо Пен е била „в центъра" на схема за злоупотреба със средства на стойност повече от 4 милиона евро от фондове на ЕС и ги е използвала, за да плаща на служителите на крайнодясната партия у дома.

Льо Пен заяви пред апелативния съд, че не смята, че е направила нещо нередно и обжалва решението на по-долната инстанция заедно с други членове на партията си.

Прокуратурата обаче иска забраната за заемане на длъжност да бъде потвърдена и на втора инстанция.

„Парламентарни помощници са работили за партията, но заплатите им са били плащани от Европа. Това е суровата реалност", посочи Тиери Рамонатсо от Парижката главна прокуратура.

Очаква се прокуратурата да уточни по-късно днес какви точно присъди иска да бъдат наложени на Льо Пен и на останалите обвиняеми, а съдът да обяви решението си през следващите седмици или месеци.

По-долната инстанция осъди Марин Льо Пен и на общо четири години затвор - две години задочно и две години под домашен арест, като ѝ наложи и глоба от 100 000 евро, но отложи изпълнението на тази част от присъдата.

