Франция вика Мъск на разпит заради “Екс” - разпространявала детско порно с AI (Обзор)

Парижката прокуратура и Европол претърсиха във вторник офисите на социалната платформа “Екс” на милиардера Илон Мъск във връзка с едногодишно разследване за разпространение на педофилско порногравско съдържание и други видове редица киберпрестъпления. Действията срещу “Екс” бяха започнати в средата на януари 2025 г., след като френският депутат от партията на президента Еманюел Макрон (“Ренесанс”) Ерик Боторел изпрати доклад до държавното следствие, в който изразява загриженост за начина на работа на алгоритмите на платформата. По думите му те приоритизирали определена политическа информация за сметка на друга, което нарушавало плурализма на мнения в мрежата. Политикът изразил и безпокойството си от личната намеса на Мъск при управлението на съдържанието.

Парижката прокуратура разшири разследването си, когато дойдоха сигнали за разпространение на генерирано с изкуствен интелект детско порно в “Екс”. Проверява се дейността на чатбота на Мъск “Грок”, който имал способността да генерира изкуствени сексуализирани снимки на непълнолетни лица. Освен това инструментът можел и да “съблича” реални хора.

Не на последно място чатботът отричал множество престъпления срещу човечеството като “Холокоста”, което е подсъдимо според френското законодателство.

За да отговори на тези обвинения, Мъск е призован да се яви пред съда в Париж за доброволен разпит на 20 април. Заедно с него за изслушване ще трябва да се яви и главната изпълнителна директорка на “Екс” Линда Якарино, която е била начело, когато са се случвали предполагаемите престъпления. Двамата ще трябва да обяснят и какви мерки са били предприети, за да се предотвратят бъдещи посегателства срещу достойнството на частни лица, намесата в свободата на изразяване и разпространението на педофилското съдържание. Разпратени са призовки и до други служители на “Екс”.

“Целта на прокуратурата е в крайна сметка да гарантира, че “Екс” спазва френското законодателство. Доброволните разпити с ръководителите на платформата би трябвало да им позволят да обяснят позицията си по фактите и, където е приложимо, мерките за противодействие на нарушенията, които те обмислят”, се казва в изявление на френското следствие.

Ако Мъск и екипът му не се явят доброволно, може да се прибегне до заповеди за задържане и арест, пишат френски издания. До вторник следобед нямаше реакция от милиардера или бившата шефка на “Екс” относно призовките на властите в Париж. Миналото лято от “Екс” заявиха, че не възнамеряват да се съобразяват с настояванията на френските власти във връзка с разследването, което определиха като политически мотивирано.

