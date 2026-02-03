Български астроном от Харвард вечерял с Джефри Епстийн? (Документи)

Бил и Хилари Клинтън ще дават показания срещу педофила

Името на български астроном от Харвард също се оказа в досиетата “Епстийн”, които министерството на правосъдието на САЩ публикува преди дни.

Става дума за проф. Димитър Съселов - директор на мултидисциплинарния институт Origins of Life Initiative, който събира учени от различни области за изследване на живота в контекста на Вселената.

Не е тайна, че Джефри Епстийн освен опасен престъпник е бил изключително влиятелен в редица сфери, а науката не прави изключение. Според мнозина педофилът е

обичал да “колекционира хора”,

с други думи, да завързва влиятелни познанства. Вероятно оттам идва и желанието му да поддържа връзка с изявени умове от научните среди. Проф. Съселов още през 1998 г. е поканен да преподава в Харвард, а между 1999 и 2003 г. е главен лектор по астрономия на престижния университет.

Смята се, че мъжът вдясно, който стои прав, е проф. Съселов. ИЗТОЧНИК: US DEPARTMENT OF JUSTICE

В документите има няколко имейла, в които попада и българският професор наред с още други учени. В една от кореспонденциите от април 2014 г. се говори за “графика за Харвард” на Епстийн в периода 21-23 април. Тогава той има няколко срещи с изявени преподаватели. В имейлите предполагаема асистентка на Епстийн си пише с проф. Съселов, за да уточнят час за среща. Уговореното място е офисът на математика и изследовател на човешката еволюция Мартин Новак - Братъл Скуеър №1 в Харвард. В имейла проф. Съселов пише: “Ще бъда там в 15 ч, но трябва да си тръгна до 16 заради симпозиума Harvard Horizons”. Става ясно обаче, че двамата не са успели да се видят, тъй като Епстийн е трябвало да си тръгне по-рано от университета.

Кореспонденцията на професора с асистентка на Епстийн. ИЗТОЧНИК: US DEPARTMENT OF JUSTICE

В друг имейл от 2012 г. със скрит подател и получател пише следното: “Ето още няколко снимки на Епстийн с учени на острова му, не знам дали са полезни”. Следва снимка на педофила със Сет Лойд - учен по квантова информатика от Масачузетския технологичен институт. Има и друга, на която Епстийн не се вижда, но в описанието са изброени генетикът Джордж Чърч, Мартин Новак, проф. Съселов и проф. Лойд.

Ученият Сет Лойд и Епстийн. ИЗТОЧНИК: US DEPARTMENT OF JUSTICE

Генетикът Джордж Чърч и математикът и изследовател на човешката еволюция Мартин Новак. ИЗТОЧНИК: US DEPARTMENT OF JUSTICE

Кадър от среща на учени на острова на Епстийн. ИЗТОЧНИК: US DEPARTMENT OF JUSTICE

Кадър от среща на учени на острова на Епстийн - изглежда педофилът е седнал вляво със сив суитшърт. ИЗТОЧНИК: US DEPARTMENT OF JUSTICE

В досиетата има и имейл от 2011 г. със списък на гости, изпратен от създателя на Edge Foundation Джон Брокман до учени, сред които и проф. Съселов, както и до Епстийн и Гилейн Максуел - съучастничката на педофила, която беше осъдена за трафик на хора. Мястото на вечерята е частна трапезария в скъпия ресторант Le Cirque в Манхатън, който понастоящем е затворен за постоянно.

Имейлът за срещата на Edge. ИЗТОЧНИК: US DEPARTMENT OF JUSTICE

От имейла става ясно, че поводът за събитието е Edge.org - онлайн списанието на Брокман, което се занимава с научни и интелектуални идеи.

В документа е и годишният въпрос, който Edge задава на членовете си, в случая от 2011 г.: “Каква научна концепция би подобрила когнитивния инструментариум на всеки?”. Още преди време стана ясно, че Епстийн е бил най-големият донор на Edge Foundation, като така си е осигурил връзка с водещи учени.

От по-странните връзки на Епстийн с учени е тази с Новак. Педофилът го финансира още от 2003 г., а според мнозина причината е

обсесията на Епстийн с евгениката

и желанието му да създаде в бъдеще раса от суперчовеци с неговата ДНК.

През 2021 г. Харвард санкционира Новак и затвори изследователския му център, финансиран от Епстийн. През 2023 г. обаче университетът вдигна санкциите и Новак се върна в катедрите по еволюционна биология и математика.

Докато от досиетата тепърва изплува нова информация, бившият президент Бил Клинтън и съпругата му и бивш държавен секретар Хилари се съгласиха да дадат показания по случая “Епстийн”. Двойката беше заплашена от гласуването дали да бъде обвинена в неуважение към Конгреса заради отказа си да се яви пред Камарата на представителите. Бил Клинтън, който е споменаван хиляди пъти в досиетата, отрича да е знаел за престъпленията на Епстийн и е категоричен, че преди години е скъсал връзки с педофила.