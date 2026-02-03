ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

6 вече са жертвите при снощната руска атака в Киев

2960
Многоетажни сгради в Киев бяха повредени Снимка Ройтерс

Броят на жертвите при снощния руски удар в Киев достигна 6 души, предаде Укринформ, като се позова на началника на киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко, съобщава БТА.

„След снощната атака на врага броят на жертвите достигна шестима души", написа той в публикация в „Телеграм".

Руската армия извърши снощи масирана атака срещу Киев с дронове и различни типове ракети. Многоетажни сгради бяха повредени в Дарнитски и в Шевченкивски район, а в Днипровски район бе опожарена детска градина.

По-рано бе съобщено за пет жертви.

