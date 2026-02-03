Бивш британски посланик в САЩ напуска Камарата на лордовете заради скандала "Епстийн"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият британски посланик във Вашингтон Питър Манделсън утре ще напусне мястото си в Камарата на лордовете, след като в разсекретени наскоро документи се появиха данни за негова връзка с осъдения за сексуални престъпления покоен американски финансист Джефри Епстийн, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

"Парламентарният секретар получи днес съобщение от лорд Манделсън, в което той информира за намерението си да напусне Камарата на лордовете, считано от 4 февруари", заяви председателят на горната камара на британския парламент.

Малко по-рано говорител на "Даунинг стрийт" 10 съобщи, че британският премиер Киър Стармър е разпоредил изготвянето на законодателно решение за отстраняването на Питър Манделсън от Камарата