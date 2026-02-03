ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Левски" - "Лудогорец" - 0:0 във финала за суперкуп...

Времето София  / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22219051 www.24chasa.bg

Бивш британски посланик в САЩ напуска Камарата на лордовете заради скандала "Епстийн"

1756
Питър Манделсън Снимка: Х/ @BelTel

Бившият британски посланик във Вашингтон Питър Манделсън утре ще напусне мястото си в Камарата на лордовете, след като в разсекретени наскоро документи се появиха данни за негова връзка с осъдения за сексуални престъпления покоен американски финансист Джефри Епстийн, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

"Парламентарният секретар получи днес съобщение от лорд Манделсън, в което той информира за намерението си да напусне Камарата на лордовете, считано от 4 февруари", заяви председателят на горната камара на британския парламент.

Малко по-рано говорител на "Даунинг стрийт" 10 съобщи, че британският премиер Киър Стармър е разпоредил изготвянето на законодателно решение за отстраняването на Питър Манделсън от Камарата

Питър Манделсън Снимка: Х/ @BelTel

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)