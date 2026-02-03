ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Макрон: Ускорете програмата за европейска независи...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22219110 www.24chasa.bg

Проф. Владимир Чуков: Близкият изток е буре с барут, винаги ще има война

4696
Проф. Владимир Чуков КАДЪР: NOVA NEWS

Близкият изток е просто едно буре с барут. Има споразумения за Ивицата Газа, има примирия и след известно време отново тези противоречия избухват и се превръщат във война. Каквото и да бъде направено, винаги ще има война, която е много опасна заради дълбоките религиозни противоречия. Това каза международният анализатор проф. Владимир Чуков.

Той коментира предстоящите разговори в Истанбул между представители на Иран и САЩ. По думите му срещата в петък е изключително важна, тъй като нещата са до голяма степен предрешени.

„Тази среща е най-вече желанието на Доналд Тръмп да убеди хората, че с Иран много трудно може да се преговаря", каза той. По думите на анализатора регионалните държави, които са поканени - Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар, Египет, Оман, Пакистан и Турция, са като своеобразни съдебни заседатели. Те са пряко застрашени, ако конфликтът ескалира, добави професорът пред NOVA. 

Чуков каза още, че в атмосферата на изключително напрегнатата обстановка между Иран и САЩ ЕС се солидаризира със САЩ.

Проф. Владимир Чуков КАДЪР: NOVA NEWS

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Лора Инджова: Спрях да се сърдя на Бог, той всъщност ме обича