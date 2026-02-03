"Репортери без граници" се обяви против ареста на известен разследващ китайски журналист

Международната неправителствена организация "Репортери без граници" осъди ареста на известния китайски разследващ журналист Лю Ху, предаде Франс прес.

Той е бил арестуван след публикуването на негова статия за корупция в местните власти в провинция Съчуан, пише БТА.

Името на 50-годишният журналист нашумя преди повече от десетилетие покрай разследванията му за корупция в Китайската комунистическа партия и в държавните институции.

Полицията в Съчуан заяви снощи, че е арестувала двама мъже, които са разследвани по подозрение в разпространение на "фалшиви обвинения" и в "незаконни бизнес дейности". В съобщението на полицията бяха посочени само фамилните имена на задържаните. Според китайски медии и организацията "Репортери без граници" става дума за Лю Ху и У Инцзяо, който също е журналист.

"Този случай илюстрира доколко Китай е станал рестриктивен и враждебен към независимата журналистика. Всеки, който се осмели да разследва злоупотребите на китайския режим, бързо бива преследван от властите", каза пред АФП представител на "Репортери без граници".