Специалният пратеник на Тръмп се срещна с Нетаняху в Йерусалим

Стив Уиткоф СНИМКА: Ройтерс

Специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп - Стив Уиткоф, се срещна днес в Йерусалим с израелския премиер Бенямин Нетаняху, съобщи израелски официален представител, ден след частичното отваряне на граничния пункт "Рафах" между Газа и Египет, предаде Франс прес, цитирана от БТА. 

Това ново посещение в Израел на пратеника на Тръмп се осъществява и преди очакваните по-късно тази седмица преговори между САЩ и Иран - заклет враг на Израел.

Посещението на Уиткоф е второто в Израел за последните 10 дни. Израелските медии съобщиха, че американският специален пратеник, придружен от зетя на президента Тръмп - Джаред Къшнър, е оказал натиск върху Израел по време на предишното си посещение на 24 януари, за да бъде отворен по-бързо граничният пункт "Рафах".

Израелският официален представител, който потвърди пред AФП за срещата на Уиткоф с Нетаняху, не даде повече подробности за съдържанието на разговорите.

