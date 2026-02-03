Служител на полското министерство на отбраната е арестуван за шпионаж за Русия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Дългогодишен служител на полското министерство на отбраната е бил арестуван във Варшава по подозрения в шпионаж, предаде ДПА, позовавайки се на изявление на ведомството, цитирано от БТА.

Мъжът, който е 60-годишен, е заподозрян в извършване на шпионска дейност в полза на Русия, съобщи полският новинарски сайт "Онет" (Onet), като за позова на военните.

Заподозреният е бил служител в Министерството на отбраната на Полша от 90-те години на миналия век, като е заемал управленски длъжности от средно ниво в отдела по стратегия и планиране.

Предполагаемият агент е бил разкрит от полското военно контраразузнаване, а арестът е бил извършен с участието на военната полиция и прокуратурата, съобщи министерството.

Случай от подобен мащаб във ведомството не е имало от години, според сайта "Онет".

Полша е държава от особен интерес за руските разузнавателни служби като член на НАТО от източния фланг на алианса и ключов център за военна помощ за Украйна.

Варшава обвини Москва, че води различни форми на хибридна война, включително шпионаж, саботажи, нахлувания на безпилотни летателни апарати във въздушното пространство на Полша и умишлено улесняване на мигрантския поток от Беларус.