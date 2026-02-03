Започна срещата на Тръмп и колумбийския му колега Густаво Петро в Белия дом

Американският президент Доналд Тръмп и колумбийският му колега Густаво Петро започнаха днес първата си среща в Белия дом, която е тест дали двамата могат да постигнат трайно разведряване на отношенията си въпреки различните си идеологии и репутацията им на непредсказуеми политици, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп, който изразява желание да наложи американска доминация в цяла Латинска Америка, през последните месеци имаше сложни отношения с Петро - бивш антиимпериалистически партизанин, който бе избран за колумбийски президент през 2022 г., посочва Ройтерс.

През октомври Тръмп нарече Петро "незаконен нарколидер", без да представя доказателства за твърденията си, а миналия месец дори намекна за военни действия срещу отдавнашния си съюзник - Колумбия, която обвини, че не успява да постави под контрол търговията с наркотици.

На свой ред Петро засипа Тръмп с критики. Той каза, че смъртоносните удари на правителството на Тръмп срещу предполагаеми лодки и кораби на наркотрафиканти представляват военни престъпления и определи операцията на САЩ за задържането на венецуелския президент Николас Мадуро на 3 януари като "отвличане".

Миналия месец двамата лидери проведоха телефонен разговор, който описаха като позитивен. Това изненадващо затопляне на връзките доведе до покана към Петро да посети Вашингтон. Тръмп каза вчера пред журналисти, че тонът на Петро напоследък се е променил, намеквайки, че той е станал по-сговорчив след операцията срещу Мадуро.

"Ще проведем една добра среща", увери Тръмп.

Ако обаче има някаква прилика между двамата лидери, тя е, че и двамата се държат непредсказуемо, изказват се двусмислено и бързо си променят мнението. Един колумбийски източник каза пред Ройтерс, че срещата може да бъде "напрегната", предвид неотстъпчивия нрав на двамата президенти.