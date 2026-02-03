Над 40 000 въпросника са изпратени в рамките на новите правила за военна служба в Германия

Германските въоръжени сили изпратиха повече от 40 000 въпросника на 18-годишни младежи, които трябва да ги попълнят по силата на новия закон за военна служба, обяви днес министърът на отбраната Борис Писториус, цитиран от ДПА и БТА.

„Да, това работи и вече получихме обратно много въпросници“, каза Писториус по време на посещение в център за обучение на офицери в Рот южно от Нюрнберг.

Администрацията на канцлера Фридрих Мерц в края на миналата година прие закон за връщане на военната служба – първоначално доброволно, за да се опита да повиши броя на военнослужещите.

Всички младежи ще получават въпросник при навършване на 18 години като първа стъпка в оценяването на пригодността и мотивацията им за военна служба.

Писториус каза, че все още не е възможно да се извадят заключения от отговорите, но работата „продължава напред“. Той заяви, че е уверен, че ще успее да вербува 20 000 нови доброволци за военна служба до края на годината.

„През 2025 г. вербувахме повече от 25 000 нови войници“, обясни Писториус. „Това представлява увеличение от 23% в сравнение с предходната година и е най-добрият резултат от 12 година – истинска промяна в тенденцията“, заяви той.

Новият закон за военната служба, който влезе в сила на 1 януари, бе приет в отговор на заплахата от страна на Русия и тъй като Германия изостава в изпълнението на целите си в рамките на НАТО за набиране на нови военнослужещи, посочва ДПА. Програмата има за цел да помогне за повишаването на броя на военнослужещите от 180 000 до 260 000 души, а допълнителният резерв трябва да достигне 200 000 души.