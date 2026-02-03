Мерките за неотклонение на Джорджеску и наемника Хорациу Потра остават в сила

Румънски съдебни инстанции постановиха днес запазване на мерките за неотклонение на бившия кандидат за президент Калин Джорджеску и на наемника Хорациу Потра, сочен за шеф на неговата охрана, предаде агенция Аджерпрес, цитирана от БТА.

Районният съд в Първи сектор на Букурещ постанови днес бившият кандидат за президент Калин Джорджеску да остане под съдебен контрол по делото, по което е обвинен в легионерска пропаганда. Съдът отхвърли жалбата на Джорджеску срещу наложената му мярка и постанови, че следващото ѝ обжалване може да бъде разгледано в срок от 60 дни.

Калин Джорджеску, който изненадващо спечели отменения впоследствие първи тур на президентските избори през ноември 2024 г., бе обвинен на 2 юли от Главната прокуратура в публично насърчаване на култа към лица, виновни за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, както и за престъпление, изразяващо се в публично насърчаване на фашистки, легионерски, расистки или ксенофобски идеи, концепции или доктрини. По-конкретно Джорджеску е обвинен за изявления в подкрепа на фашистките и легионерски идеи на бившия лидер на легионерското движение в Румъния между двете световни войни Корнелиу Зеля Кодряну и на маршал Йон Антонеску, който е отговорен за избиването на стотици хиляди евреи и роми в Румъния по време на Холокоста.

Наказателният кодекс предвижда за тези престъпления присъда затвор между три месеца и три години, както и ограничаване на редица права.

Срещу Калин Джорджеску са повдигнати и обвинения в подготовка на план за дестабилизация на Румъния с помощта на група наемници след анулирания първи тур на президентските избори през 2024 г.

Съгласно наложената му мярка Джорджеску няма право да напуска Румъния, да използва интернет за разпространение на съдържание с фашистки, антисемитски, расистки и ксенофобски характер, както и да носи оръжие. Той трябва да се явява редовно в полицейски участък и пред съда, когато бъде призован.

Същевременно днес Апелативният съд на Букурещ остави в предварителния арест за още 30 дни наемника Хорациу Потра, сочен за шеф на охраната на Джорджеску, съобщава още Аджерпрес.

Потра и още 20 негови наемници бяха обвинени в опит за извършване на действия против конституционния ред. По същото дело обвиняем е и Калин Джорджеску.

Според обвинението Хорациу Потра и неговите наемници е трябвало да се инфилтрират в протестите, организирани след отмяната на резултата от първия тур на президентските избори през декември 2024 г., с цел да предизвикат хаос. Планът е бил изготвен от Калин Джорджеску и от негови приближени, твърди Главната прокуратура.

Синът на Потра и племенникът му са под домашен арест и техните мерки за неотклонение също бяха удължени днес от Апелативния съд на Букурещ.

Бившият член на френския Чуждестранен легион Хорациу Потра, когото някои румънски медии нарекоха „румънския Пригожин“, осигуряваше охраната на Джорджеску. Потра, синът му и племенникът му бяха екстрадирани през ноември от Обединените арабски емирства.

След отмяната на първия тур на президентските избори в жилища, използвани от Потра и негови приближени, бе намерен истински арсенал от оръжия, както и кюлчета злато и сакове с пари. В нощта на 7 срещу 8 декември 2024 г., когато трябваше да се състои вторият тур на президентските избори, Хорациу Потра и двайсетина от неговите наемници се отправиха към Букурещ, за да се включат в действия с цел дестабилизация, но бяха пресрещнати по пътя от полицията и задържани.