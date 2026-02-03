Песков: Би било лошо да отпаднат ограниченията върху ядрените арсенали на Русия и САЩ

Отпадането на ограниченията върху стратегическите ядрени арсенали на Русия и САЩ би било много лошо за глобалната сигурност, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС и Ройтерс.

Договорът "Нов СТАРТ" между двете страни изтича на 5 февруари. Той бе подписан от президентите Барак Обама и Дмитрий Медведев през 2010 г. и установява ограничения в броя на стратегическите оръжия, които всяка от тях би използвала срещу критично важните политически и военни центрове на другата в случай на война, посочва Ройтерс. Споразумението ограничава броя на разположените стратегически бойни глави до 1550 за всяка от държавите и не повече от 700 ракети и бомбардировачи, които да могат да ги пренасят, пише БТА.

Песков каза, че предложението на Москва да продължи да спазва ограниченията по договора за ракети, пускови установки и ядрени бойни глави за още една година още е на масата, но САЩ все още не са отговорили на него.

"През оставащите дни нашите предложения остават в дневния ред", заяви Песков.

През есента на миналата година руският президент Владимир Путин каза на заседание на Съвета за сигурност на Русия, че Москва има готовност да спазва количествените ограничения още една година след изтичането на срока на действие на договора, предвиден в него. Путин обаче подчерта, че тази мярка е възможна само при условие, че Вашингтон постъпи по същия начин, отбелязва ТАСС.