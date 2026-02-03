Тропическите климатични цикли са свързани с по-бързата загуба на арктически лед през есента, съобщава phys.org, позовавайки се на проучване, публикувано в Science Advances.

Учени от Хонконг и Китай се опитват да разрешат загадката защо есенният морски лед в Източносибирско море и море Лаптеви изчезва по непредсказуем начин. Те предполагат, че причина за това може да е климатичният цикъл Ел Ниньо в Тихия океан. Известно е, че той влияе върху Арктика през зимата, но изследователите допускат, че може да предизвиква топене и през есента.

Екипът анализирал метеорологични и сателитни данни за периода 1980–2022 г., за да проследи динамиката на ENSO (Ел Ниньо – Южна осцилация). Този климатичен цикъл има две фази – Ел Ниньо (топла) и Ла Ниня (студена), и включва промени в атмосферното налягане и температурите на морската повърхност в тропическата част на Тихия океан. След това учените използвали компютърни модели, за да търсят връзка между тропическите океански промени и топенето на арктическия лед, въпреки огромното разстояние между тези региони.

Резултатите показват, че преди 2000 г. Ел Ниньо е водел до затопляне на Тихия океан, но преходите между топлата и студената фаза са били по-бавни, което е ограничавало влиянието върху арктическия лед през есента. След 2000 г. обаче океанът започва да преминава много по-бързо от топла към студена фаза. Тази ускорена смяна създава атмосферни циркулации, които пренасят топъл и влажен въздух на север, съобщава БТА.

Този процес се случва в период, когато Арктика обикновено започва да замръзва. Вместо това допълнителната топлина възпрепятства образуването на лед и води до засилено топене.

Какво се е променило около 2000 г.? Според изследователите причината вероятно е комбинация от няколко климатични цикъла, като ролята на глобалното затопляне все още не е напълно изяснена. Проблемът обаче се задълбочава, тъй като с годините арктическият лед става все по-тънък. Около 2000 г. той вече не е бил в състояние да устои на бързо придвижващите се вълни от тропическа топлина.

Откритието може да помогне за по-точно прогнозиране на арктическите условия, тъй като показва, че скоростта на промените в Тихия океан играе ключова роля за това кога и колко бързо ще изчезва морският лед.