Зеленски: Украйна очаква реакцията на САЩ за снощните руски атаки

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че Украйна очаква реакцията на САЩ за снощната атака на Русия срещу украинските градове, която причини допълнителни щети на енергийната инфраструктура на страната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Очакваме отговор от САЩ за руските удари. Америка предложи да се спрат ударите по енергийната инфраструктура по време на дипломатическите усилия и студения зимен период", каза Зеленски във вечерното си видеообръщение.

Украинският президент допълни, че от Украйна се е очаквало да направи отстъпки, но зависи също и от Русия да направи отстъпки, главно "да спре агресията".

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит каза пред журналисти, че президентът на САЩ Доналд Тръмп не е изненадан от последната атака на Русия срещу Украйна.