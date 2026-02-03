Британската полиция започна разследване срещу Питър Манделсън за връзките му с Епстийн

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Британската полиция започна наказателно разследване срещу политика Питър Манделсън за предполагаемо неправомерно поведение, свързано с връзката му с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Британското правителство твърди, че новоразкритите документи за Епстийн сочат, че Манделсън – бивш министър, посланик и ветеран от управляващата Лейбъристка партия – може да е споделил чувствителна за пазара информация с осъдения сексуален престъпник преди десет години.

Лондонската полиция заяви, че детективите са прегледали докладите за неправомерно поведение и са решили, че те отговарят на критериите за пълно разследване.

Командир Ела Мариот заяви, че полицията "е започнала разследване срещу 72-годишен мъж, бивш министър, за неправомерно поведение при изпълнение на публични функции".

Неправомерното поведение на държавен пост се наказва с максимална присъда доживотен затвор, посочва АП. Започването на разследване не означава, че Манделсън ще бъде арестуван, обвинен или осъден, уточнява агенцията.

Но приятелството му с Епстийн вече му струва политическата кариера. Манделсън заяви днес, че подава оставка от Камарата на лордовете, горната камара на парламента, в която беше назначен за доживотен член през 2008 г.

Председателят на Камарата на лордовете Майкъл Форсайт заяви, че Манделсън е уведомил служителите, че ще се пенсионира, считано от утре.