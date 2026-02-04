САЩ предупредиха гражданите си в Куба да се подготвят за протести и прекъсвания на тока

Американското посолство в Куба предупреди американците в страната, че има вълна от протести, подкрепяни от правителството, срещу Вашингтон и че на някои американски граждани е бил отказано влизане в страната при пристигането им, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Също така било посочено, че американските граждани в Куба трябва да се подготвят за "значителни смущения" от прекъсвания на електрозахранването и недостиг на гориво.

През последните седмици Вашингтон предприе мерки да блокира доставките на петрол за Куба, включително и от Венецуела, което доведе до повишаване на цените на храните и транспорта и предизвика сериозен недостиг на гориво и часове на прекъсвания на електрозахранването.

"Вземете предпазни мерки, като пестите гориво, вода, храна и заряд на мобилния телефон, и бъдете подготвени за значителни смущения", отбелязва американското посолство на своя уебсайт, като посочва, че националната електрическа мрежа на Куба е все по-нестабилна и продължителните прекъсвания на електрозахранването са ежедневие.

"Американските граждани в Куба или планиращи да пътуват до Куба се предупреждават, че е имало случаи с американски граждани, на които е било отказано влизане при пристигането им, както и скок в подкрепяните от режима протестни действия, насочени срещу Съединените щати, включително на антиамериканска реторика."

Окуражен от залавянето на сваления венецуелски лидер Николас Мадуро от американските военни по време на акция миналия месец по заповед на президента на САЩ, Доналд Тръмп заговори за действия срещу Куба и натиск върху нейното ръководство.

Офисът на ООН за правата на човека заяви, че американската акция, при която беше задържан Мадуро, е нарушение на международното право, а експерти по правата на човека определиха фокуса на Тръмп върху експлоатацията на венецуелския петрол като "отражение на империалистичен подход", посочва Ройтерс.

Тръмп заяви, че "Куба скоро ще фалира", добавяйки, че Венецуела, която някога беше най-големият доставчик на острова, напоследък не е изпращала петрол или пари на Куба. Тръмп също така заплаши с мита върху стоките от страните, които доставят петрол на Куба.

Заместник-министърът на външните работи на Куба заяви пред Ройтерс в понеделник, че Хавана и Вашингтон са в контакт, макар да отбеляза, че обменът не е прераснал в официален "диалог".