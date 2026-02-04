ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Две жени са пострадали при масирана атака с дронове срещу Одеса

Светлана Драгнева, БТА

1472
Атака с дронове над Одеса

Две жени са пострадали в резултат на поредната масирана нощна атака с дронове срещу Одеса, съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в канала си в Телеграм.

Той посочи, че сътрудниците на държавната служба за извънредни ситуации са спасили общо четирима души, сред които на две жени е оказана медицинска помощ.

"Има щети по гражданската и промишлена инфраструктура в два района на града. В резултат на обстрела е повредена двуетажна жилищна сграда: покривът е разрушен, подовете в апартаментите са повредени, взривната вълна е избила прозорци в съседните сгради и е увредила леки коли", се казва в съобщението на Лисак.

Щети са нанесени на сградите на училище и детска градина, както и на административна сграда на промишлен обект, където е избухнал пожар.

Комуналните служби ликвидират последствията от нападението. На мястото на ударите е разгърнат оперативен щаб, където жителите на повредени жилищни блокове могат да получат психологическа подкрепа и да се стоплят, се посочва в информацията на началника на градската военна администрация.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

