Трима мъже са открити мъртви в кола в Израел

Трима мъже бяха открити мъртви в кола близо до Бейт Берл вчера вечерта, съобщи вестник "Джерузалем пост", цитиран от БТА. Израелската полиция установи, че инцидентът е криминален и е свързан с вражда между враждуващи семейства.

Когато започнала стрелба, жертвите се опитали да избягат. Вероятно нападателят е прострелял шофьора, който след това загубил контрол над автомобила и се блъснал челно в автобус.

Полицията реагирала на сигнал за стрелба и намерила трима млади мъже на възраст 25-30 години, тежко ранени в колата им. Медици ги обявили за мъртви на място, след като оценили тежките им огнестрелни рани и не открили признаци на живот.

Мъжете са били жители на Тира, арабски град в централната част на Израел. Според израелските медии, от началото на 2026 г. са убити 32 арабски израелци. Убийството от вчера вечерта е третатат фатална стрелба за по-малко от 48 часа, посочва "Джерузалем пост".

26-годишен мъж беше застрелян и убит рано вторник в северния арабски град Ибилин близо до Хайфа, по-малко от ден след друга смъртоносна стрелба в същия град. В понеделник 50-годишният Рауф Мриесат беше застрелян в краварник в града и обявен за мъртъв на място.