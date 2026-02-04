Иран води консултации за времето и мястото на преговорите със САЩ

Преговорите между Иран и САЩ са планирани за най-близките дни, водят се консултации относно времето и мястото, където те да се проведат, съобщи официалният представител на външното министерство на Ислямската република Есмаил Багаи, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

"Преговорите са планирани за най-близките дни, в момента се провеждат консултации за определяне на мястото на провеждане на преговорите, което ще бъде обявено, веднага щом бъде окончателно съгласувано", цитира думите му агенция НурНюз.

Както отбеляза Багаи, мястото и времето на провеждане на преговорите не са сложен въпрос и не трябва да стават повод за дискусии в медиите. "Турция, Оман и някои други страни от региона изразиха готовност да бъдат домакини на преговорите, което за нас е много ценно“, добави иранският дипломат.