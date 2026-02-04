ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мексико се съгласи да доставя по-предвидимо количе...

Ню Йорк и Ню Джърси съдят администрацията на Тръмп за спиране на пари за тунел под река Хъдсън

640
Фойерверките за 4 юли се отразяват в река Хъдсън в Ню Йорк.

Ню Йорк и Ню Джърси заведоха дело срещу администрацията на президента Доналд Тръмп, за да им бъдат възстановени средства за финансирането за мащабния тунел под река Хъдсън на стойност 16 млрд. долара, преди строителството да бъде спряно в петък по разпореждане на настоящия държавен глава, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви през октомври, че е прекратил проекта, а министерството на транспорта отказа да отпусне финансиране за проекта, одобрен по време на администрацията на президента Джо Байдън.

Искът в Окръжния съд на Манхатън беше подаден от генералния прокурор на Ню Йорк Летиша Джеймс и от временния генерален прокурор на Ню Джърси Дженифър Дейвънпорт. Спирането на строителството на обекта, останал без финансиране, ще остави без работа около 1000 работници.

