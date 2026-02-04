Стармър и Тръмп ще работят в тясно сътрудничество по въпроса за военната база на архипелага Чагос

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Британският премиер Киър Стармър и американският президент Доналд Тръмп се споразумяха да "продължат да работят в тясно сътрудничество, за да гарантират бъдещото функциониране" на военната база на Великобритания и САЩ на архипелага Чагос, съобщиха от "Даунинг Стрийт" , предадоха Пи Ей медия/ДПА, цитирани от БТА.

Това е първото известно обсъждане между двамата лидери относно споразумението за предаването на островите Чагос от Обединеното кралство, след като американският президент остро критикува споразумението миналия месец.

В изявление след разговора им говорителката на "Даунинг Стрийт" № 10 заяви: "По отношение на Диего Гарсия и споразумението, което Обединеното кралство е сключило, за да запази контрола над военната база на САЩ и Обединеното кралство с цел защита на националната сигурност, лидерите признаха стратегическата му важност."

"Лидерите се споразумяха, че правителствата им ще продължат да работят в тясно сътрудничество, за да гарантират бъдещото функциониране на базата, и ще се свържат отново скоро."

Съгласно споразумението, което ще струва 35 млрд. британски лири (48 млрд. долара) през следващия век, Обединеното кралство ще отстъпи суверенитета над Британската територия в Индийския океан на Мавриций, но ще наеме обратно съоръжението на остров Диего Гарсия.

През януари Тръмп разкритикува споразумението като "акт на голяма глупост", "акт на тотална слабост" и заяви, че мястото на жизненоважната военна база се отстъпва "без никаква причина".

Критиката му дойде в момент, когато трансатлантическите напрежения се засилиха заради амбициите му да поеме контрола над Гренландия, като Стармър го обвини, че е направил коментарите с "изричната цел да окаже натиск" върху Обединеното кралство да оттегли възраженията си срещу неговите искания относно арктическия остров.

Миналата седмица Стармър настоя, че Тръмп първоначално е подкрепил споразумението "в много ясни термини" след одобрението му от американските разузнавателни агенции.

Той посочи публичните изявления на подкрепа от страна на американския президент и неговия екип, които похвалиха споразумението като "монументално постижение", осигуряващо дългосрочното бъдеще на съвместната база на Диего Гарсия.