15 жертви при морска трагедия край остров Хиос, броят на изчезналите е неизвестен

Мащабна трагедия край остров Хиос при която най-малко 15 души са загубили живота си след сблъсък между моторна лодка с мигранти и патрулен кораб на гръцката брегова охрана. Сред загиналите са 11 мъже и 4 жени.

Инцидентът е станал късно вечерта на 3 февруари в района на Мерсиниди, източно от Хиос. Бреговата охрана твърди, че лодката е извършвала опасни маневри, довели до удара, докато се е опитвала да достигне гръцкия бряг от Турция.

До момента са спасени 25 души, включително 11 деца, които са транспортирани до болницата на острова за лечение. Двама служители на бреговата охрана също са пострадали при сблъсъка. Националността на мигрантите все още не е официално потвърдена, но се знае, че лодката е отпътувала от турския бряг.

Мащабната спасителна акция продължава и в този момент, тъй като властите все още нямат данни за точния брой хора, намирали се на борда. В операцията участват четири патрулни кораба, хеликоптер на ВВС и частна лодка с водолази.

Гръцката брегова охрана разпространи изявление, в което се посочва, че техен патрулен кораб е засякъл скоростната лодка с мигранти и е подал предупредителен сигнал за спиране. Според властите, вместо да спре, лодката е започнала опасни маневри в опит да избяга и се е блъснала директно в патрулния съд.

Гръцкият министър на миграцията подчерта, че този инцидент е поредното доказателство за жестоката експлоатация на мигранти от страна на трафикантски мрежи в Егейско море.

Ситуацията се следи от международни организации и медии, като се очаква разследване за точните обстоятелства на сблъсъка.