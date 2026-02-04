ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

При израелски удари в Газа загинаха деветима

1908
Войници в Газа. СНИМКА: АРХИВ

Израелски удари по ивицата Газа са причинили смъртта на девет души днес, съобщи службата за гражданска отбрана на палестинската територия, цитирана от Франс прес, пише БТА.

Израелските въоръжени сили съобщиха, че са нанесли удари, след като един офицер е бил тежко ранен при стрелба срещу военнослужещи. Нанесени са били "прецизни удари", след като "терористи откриха огън", според изявлението.

При ударите в северната и южната част на ивицата са загинали 9 души, включително три деца, а 31 души са били ранени, според службата за гражданска отбрана, която е под контрола на "Хамас".

Войници в Газа. СНИМКА: АРХИВ

