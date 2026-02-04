ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайският начин на живот става популярен из целия...

Арменски политик предложи създаването на министерство на секса

Армения СНИМКА: Пиксабей

Арменски политик предложи създаването в Армения на „министерство на секса", пишат „Дейли мейл" и „Дейли телеграф", цитирани от БТА.

Идеята е на Саргис Карапетян, високопоставен представител в партията „Силна Армения". В телевизионен подкаст Карапетян заяви, че сексуалното неудовлетворение у жените подхранвало нарастващия политически активизъм. Той подчерта, че визира най-вече белите жени на средна възраст. Карапетян каза, че създаването на „министерство на секса" ще допринесе за разрешаването на този род проблеми на жените и ще помогне и за увеличаване на раждаемостта в страната.

Идеята породи както подигравки, така и критики в страната, като инфлуенсърки, журналистки и жени политици заявиха, че Карапетян принизява жените до сексуален обект.

Предложението на политика беше формулирано малко преди на 12 февруари партия „Силна Армения" да обяви кандидата си за премиер за парламентарните избори, които ще бъдат произведени това лято в страната. Смята се, че това може да е племенникът на Саргис Карапетян – Нарек Карапетян.

