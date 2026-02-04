Албания, Косово и Хърватия на среща заради сътрудничеството им при отбраната

В рамките на дейностите, свързани с Тристранната съвместна декларация, подписана от Албания, Косово и Хърватия през март м.г., в Хърватия е проведена тристранна среща на ниво директори на политики по отбрана и въоръжение, съобщава вестик „Коха диторе", позовавайки се на изявление на косовското министерство на отбраната, пише БТА.

От съобщението става ясно, че делегацията на Косово е била ръководена от директора по отбранителните политики на страната Фарук Геци. По време на срещата, която е проведена вчера, са били обменени мнения относно възможностите за напредък в сътрудничеството в областта на отбранителните способности, сътрудничеството между отбранителните индустрии на трите страни, както и допълнителни стъпки за изпълнение на съвместната им декларация, става ясно още от съобщението.