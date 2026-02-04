ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайският начин на живот става популярен из целия...

Времето София  / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/22221402 www.24chasa.bg

Бизнесдама е измамена с 2,5 млн. долара от нигериец, представял се за "принц от Дубай"

7908
снимка: pixabay

Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма в Румъния (DIICOT) е образувала наказателно дело по случай, при който румънска бизнесдама е била измамена с 2,5 милиона долара от нигериец, представял за „престолонаследник на Дубай“, предаде агенция Аджерпрес и БТА.

Дирекцията разпространи днес официално съобщение по случая заради засиления медиен интерес. Води се разследване по същество за извършване на престъпленията "организиране на престъпна група" и "измама с особено тежки последици".

Според съобщения в медиите румънска бизнесдама е загубила над 2,5 милиона долара, след като е била убедена да инвестира заедно с „престолонаследника на Дубай“ в хуманитарна фондация.

В действителност въпросният мъж е нигерийски измамник на име Хенри Еке. Той използвал сложна схема, за да измами жертвите си, включително фалшиви самоличности, фиктивни банки, „финансови съветници“, както и романтични обещания и предложения за брак.

Жената в Румъния била убедена, че разговаря с принц от Дубай и превела над 2,5 милиона долара на фалшива сметка на „фондацията“ – пари, които произхождали от различни банкови заеми, за които заложила къщата си, както и от финансови ресурси на компанията си.

Тя разбрала, че всичко е било измама, след като била потърсена от двама съучастници на нигериеца, които били недоволни, че не са получили своя дял от парите. Те ѝ признали, че цялата история е била измама. 

снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание