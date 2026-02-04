Бизнесдама е измамена с 2,5 млн. долара от нигериец, представял се за "принц от Дубай"

Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма в Румъния (DIICOT) е образувала наказателно дело по случай, при който румънска бизнесдама е била измамена с 2,5 милиона долара от нигериец, представял за „престолонаследник на Дубай“, предаде агенция Аджерпрес и БТА.

Дирекцията разпространи днес официално съобщение по случая заради засиления медиен интерес. Води се разследване по същество за извършване на престъпленията "организиране на престъпна група" и "измама с особено тежки последици".

Според съобщения в медиите румънска бизнесдама е загубила над 2,5 милиона долара, след като е била убедена да инвестира заедно с „престолонаследника на Дубай“ в хуманитарна фондация.

В действителност въпросният мъж е нигерийски измамник на име Хенри Еке. Той използвал сложна схема, за да измами жертвите си, включително фалшиви самоличности, фиктивни банки, „финансови съветници“, както и романтични обещания и предложения за брак.

Жената в Румъния била убедена, че разговаря с принц от Дубай и превела над 2,5 милиона долара на фалшива сметка на „фондацията“ – пари, които произхождали от различни банкови заеми, за които заложила къщата си, както и от финансови ресурси на компанията си.

Тя разбрала, че всичко е било измама, след като била потърсена от двама съучастници на нигериеца, които били недоволни, че не са получили своя дял от парите. Те ѝ признали, че цялата история е била измама.