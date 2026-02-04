В Абу Даби днес и утре ще се подновят преговорите за мир в Украйна

В Абу Даби днес и утре делегации на Украйна, Русия и САЩ ще подновят преговорите за постигане на мир в Украйна, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Преговорите се подновяват след нови масирани руски удари по Украйна. Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че иска руският президент Владимир Путин да прекрати войната. А украинският президент Володимир Зеленски заяви, че всеки руски удар потвърждава, че поведението на Москва не се е променило и че руснаците продължават да залагат на войната и на унищожението на Украйна. Според него Русия не взима на сериозно дипломацията.

Според ТАСС руската делегация вече е пристигнала в Абу Даби.

Трите преговарящи страни се срещнаха пак там в края на януари, за да дискутират предложения от Вашингтон план за прекратяване на войната в Украйна. Но основната точна на разногласия е въпросът за териториите. Москва иска по-специално украинските сили да се изтеглят от зоните, които са все още под техен контрол в Донецка област. Украйна отхвърля това искане, но се опасява, че Вашингтон може да подкрепи руската позиция по въпроса, както се е случвало в миналото, отбелязва Франс прес.

Украинската делегация в преговорите се оглавява от ръководителя на украинския Съвет за сигурност и бивш министър на отбраната Рустем Умеров, който е известен като опитен дипломат. В делегацията влизат и новият ръководител на украинската президентска администрация Кирило Буданов, който е бивш шеф на украинското военно разузнаване и чието присъствие в преговорния екип, според украински медии, е помогнало дискусиите да станат по-ефикасни.

Основният руски преговарящ е ръководителят на руското военно разузнаване Игор Костюков, офицер от военноморските сили, който има богата кариера и който е санкциониран от Запада заради ролята му в руската инвазия в Украйна.

По време на предходните преговори американският екип беше ръководен от специалния емисар на Доналд Тръмп - Стив Уиткоф. Очаква се сега той пак да оглави американската делегация.