Стриптизьорка е поискала 250 000 долара от Епстийн и принц Андрю

Стриптизьорка е поискала обезщетение от 250 000 долара от покойния финансист и педофил Джефри Епстийн, като твърди, че е участвала в сексуални действия с него и с принц Андрю, става ясно от съдебни документи.

По думите на жената, през 2006 г. тя е била закарана с личен шофьор до частно парти в имението на Епстийн в Палм Бийч, щата Флорида. Там тя е танцувала за домакина и неговия гост, след което двамата ѝ предложили интимна среща.

Твърденията излизат наяве след публикуването на над три милиона страници документи, свързани с разследванията срещу Епстийн, разсекретени от Министерството на правосъдието на САЩ , съобщава Daily Mail.

Новите разкрития отново хвърлят сянка върху връзките между принц Андрю и Епстийн — контакти, които вече доведоха до сериозен обществен и институционален натиск върху британския кралски особ и до отнемане на негови почетни титли.

В писмо от 23 март 2011 г., изпратено от адвоката на танцьорката, се твърди, че Епстийн е нарушил устна договорка да ѝ изплати 10 000 долара за участие в частното събитие.

Жената е описана като популярна изпълнителка от стриптийз клуба Rachel's. Според адвоката ѝ, тя е забелязала на партито и други млади жени, някои от които изглеждали „изключително непълнолетни", като се споменава възраст от около 14 години.

В документа се посочва още, че тя е била отведена в спалня на горния етаж, където Джефри Епстийн я е запознал със свой гост — тогавашния херцог на Йорк, принц Андрю.