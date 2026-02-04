Фалшиви кадри в интернет показват невярно няколко политици до Епстийн

В социалните мрежи се появиха кадри, генерирани или манипулирани с изкуствен интелект, така че да показват невярно различни политици, редом до сексуалния маниак Джефри Епстийн, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Според американската група за наблюдение на прояви на дезинформация "Нюз гард" седем подобни снимки са били разгледани досега от 21 милиона потребители в "Екс".

В аферата Епстийн се оказаха действително замесени много политици, знатни персони и други видни личности, като например бившият британски принц Андрю, американският интелектуалец Ноам Чомски или бившият президент на САЩ Бил Клинтън.

Но консервативни потребители на интернет разпространиха в социалните мрежи и кадри, на които се вижда режисьорката Мира Наир да позира редом до Епстийн, държейки в ръцете си сина си - Зохран Мамдани, когато е бил бебе. Мамдани е настоящ кмет на Ню Йорк. Според "Нюз гард" тези кадри са фалшиви, като са били генерирани с изкуствен интелект. Организацията е анализирала снимките, също използвайки изкуствен интелект - програмата "Джемини" на "Гугъл" - и така е открила невидим филигран, предназначен за идентифициране на съдържание, генерирано с изкуствен интелект

На друга снимка Епстийн се вижда до Мария Корина Мачадо, венецуелската опозиционерка и нобеловата лауреатка за мир за 2025 г. Двамата се виждат на снимката заедно по време на конни състезания в САЩ през 2002 г. "Нюз гард" и в този случай е установил, че става дума за модифицирана с изкуствен интелект снимка, на която първоначално в компанията на Епстийн е бил американки бизнесмен.