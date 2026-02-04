ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гръцкият министър на отбраната обсъди с американския си колега модернизацията на гръцките въоръжени сили

Никос Дендиас Снимка: 24 часа

Отбранителното сътрудничество между Гърция и САЩ и модернизацията на гръцките въоръжени сили са били основни теми на срещата на гръцкия министър на отбраната Никос Дендиас и американския министър на войната Пит Хегсет вчера във Вашингтон, съобщи АНА-МПА, цитирана от БТА.

След срещата в Пентагона Дендиас заяви пред журналисти, че е представил пред Хегсет гръцките позиции по регионалните въпроси, свързани със сигурността, както и усилията за реформа и укрепване на гръцките въоръжени сили в рамките на т.нар. „Дневен ред 2030".

Във Вашингтон Дендиас разговаря и със заместник-министъра на войната по политическите въпроси Елбридж Колби, с когото е обсъдил конкретни въпроси от двустранното отбранително сътрудничество.

Гръцкият министър на отбраната спомена споразуменията в сферата на отбраната между Гърция и САЩ и в частност договора за доставка на изтребители F-35, както и начина на реализацията им в полза на гръцките въоръжени сили.

Той съобщи, че е отправил писмена покана към Хегсет да посети Гърция.

Никос Дендиас

