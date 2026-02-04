Братът на Дилек Имамоглу е сред 20-ина задържани за разпространението на наркотици

Братът на Дилек Имамоглу, която е съпруга на отстранения от длъжност кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, е бил задържан при разследване за употреба на наркотици и проституция, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер", цитирана от БТА.

Али Кая е бил задържан заедно с още 19 души. Арестите са част от операция, която Истанбулската главна прокуратура провежда от няколко месеца срещу употребата и разпространението на наркотици, засегнала и редица известни лица. Двайсет и седем души вече са задържани под стража по обвинения за „притежание на наркотици или стимуланти за лична употреба", „улесняване на употребата на наркотици", „склоняване към проституция, сводничество и осигуряване на място за това".

Мащабните операции срещу разпространението и употреба на наркотици срещу редица актьори, певци, продуценти и спортисти започнаха през октомври 2025 г., когато бяха задържани първите знаменитости.

Един от последните случаи е от края на януари 2026 г., когато турският актьор Догукан Гюнгьор, известен с главната си роля в популярния турски сериал „Шербет от боровинки" (Kızılcık Şerbeti), беше отстранен от сериала, след положителна проба за наркотици.

Кметът на Истанбул Екрем Имамоглу бе отстранен от длъжност миналата година, след като бе арестуван по обвинения в корупция в Истанбулската голяма община.

