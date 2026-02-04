ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Наш национал с победа в Евролигата

https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22221714 www.24chasa.bg

Китайският начин на живот става популярен из целия свят

КМГ

3208
Снимка: Китайска медийна група

В глобалните социални мрежи темата „китайски начин на живот" става все по-популярна. Пиенето на топла вода, тренировките по бойни изкуства и традиционните китайски носии са главните начини за интернет потребителите да почувстват ежедневието на китайците, съобщава КМГ.

Освен начина на живот, през последните години китайските филми, телевизионни игри и играчки също печелят популярност в чужбина. Въвеждането на безвизови транзитни политики за повече от 50 държави стимулира бум на „китайския туризъм" и „пазаруване в Китай". На света се представя един отворен, приобщаващ, надежден, привлекателен и възхитителен Китай.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

