Air China ще извърши над 70 000 полета по време на Пролетния фестивал

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Air China заяви, че планира да извърши повече от 70 000 полета по време на Пролетния фестивал през 2026 г., което е с 10,1% повече от съответния период на пътуване през 2025 г., съобщи КМГ.

Ключовите маршрути между големите градски клъстери, включващи региона Пекин-Тиендзин-Хъбей, делтата на река Яндзъ, района на Големия залив Гуандун-Хонконг-Макао и региона Чънду-Чунцин, ще поддържат високочестотни услуги, заявиха от авиокомпанията.

Пътническият капацитет на полетите до Североизточен Китай ще се увеличи с 15% спрямо миналогодишната треска, а популярни маршрути като тези до Саня ще се обслужват изцяло от големи самолети.

Девет местни самолета С919 също ще изпълняват полети от Пекин до градове като Ханджоу, Чънду, Ухан и Сиан по време на пиковия период на пътуване.

В международен план Air China ще добави полети до дестинации като Сидни, Оукланд, Сингапур, Сеул и Банкок, за да отговори на търсенето на трансгранични пътувания.