Киргизстан и ЕС се договориха за редовни консултации за санкционните рискове

Парламентът в Киргизстан.

Първият вицепремиер на Киргизстан Данияр Амангелдиев и специалният пратеник на ЕС за прилагането на санкциите Дейвид О'Съливан проведоха среща във видеоконферентен формат, предаде киргизстанската новинарска агенция КАБАР, цитирана от БТА.

Страните потвърдиха взаимния интерес от продължаването на конструктивния и съдържателен диалог по санкционните теми, както и финансовото и икономическо взаимодействие.

С цел осигуряване на устойчивост и предсказуемост в сътрудничеството е договорено поддържането на редовни консултации за снижаване на санкционните рискове

Планира се О'Съливан да посети Киргизстан на 26 февруари, като в рамките на посещението се предлага обсъждането на засегнатите въпроси да продължи.

