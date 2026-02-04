ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тенденцията „да станеш китаец“ в социалните медии ...

КМГ представи новостите в Новогодишната гала за Пролетния фестивал за 2026 г.

КМГ

Снимка: Китайска медийна група

На днешната пресконференция на КМГ бе представена Новогодишната гала за Пролетния фестивал за 2026 г., акцентите в създаването на предавания и прилагането на технологии. Обявени бяха съставът на водещите и дизайнът на сцената. Заместник-генералният директор на КМГ Уан Сяоджън и други присъстваха на събитието, съобщи КМГ.

Тази година хуманоидни роботи отново ще се появят на Галата за Пролетния фестивал, а „Медиен модел 2.0" за първи път ще се приложи в продукцията на Новогодишната програма. КМГ ще продължи да се ангажира с иновациите в интеграцията на културата и технологиите, като създава за китайците в чужбина и приятелите от цял свят Новогодишна гала за Пролетния фестивал с висока мисловна стойност, художественост, зрелищност и технологично усещане. Платформите за международно разпространение на CGTN (China Global Television Network), които използват 85 езика, ще се координират с повече от 3300 медии от над 200 страни, за да предадат и отразят Новогодишната гала за Пролетния фестивал в Годината на Коня.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

