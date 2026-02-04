ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайски инвеститори проявяват интерес към построяването на завод за производство на хидравлични елементи (видео от Китай)

Снимка: Китайска медийна група

Китайски инвеститори проявяват интерес към построяването на завод за производство на хидравлични елементи за селскостопанска техника, след присъединяването на България към еврозоната, анонсира председателят на УС на Българо-китайската камара за индустриално развитие г-жа Десислава Дончева по време на ексклузивното видео-интервю за КМГ. С нея разговаряме за Световния икономически форум в Давос и китайските позиции, изразени от вицепремиера Хъ Лифън, за присъединяването на България към еврозоната и новите възможности, които това дава за търговско-икономическите отношения с Китай, за интереса на китайски компании към инвестиции в България и български към Китай. 

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

