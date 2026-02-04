До 36 г. затвор може да получи собственик на компания в Турция, обвинен в шпионаж

Между 17 години и шест месеца и 36 години затвор може да получи Емин Йонер, собственик на турския конгломерат в секторите на отбранителната индустрия и строителството „Ассан груп" (Assan Group). Той е обвинен в неправомерно придобиване, използване и укриване на документи, свързани със сигурността на държавата, и членство в мрежата на покойния ислямски проповедник Фетхуллах Гюлен, когото Анкара обвинява в организирането на опита за преврат през 2016 г. Това предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА. Обвинителният акт на прокуратурата бе публикуван вчера.

Наред с Йонер в обвинителния акт на прокуратурата се посочват и имената на генералния директор на компанията Гюрджан Окумуш и изпълнителните директори Али Авджъ, Исмет Сайхан и Месут Атеш. Четиримата също са обвинени в неправомерно използване на документи, свързани с националната сигурност, като за всеки от тях е поискано лишаване от свобода между 10 и 21 години.

„Ассан груп" е основана през 1989 г. и развива дейност в отбранителната индустрия, строителството, логистиката и енергетиката. В последните години тя разширява дейността си в производството на боеприпаси и части за дронове. Собственикът и изпълнителният директор на компанията бяха арестувани в края на август м.г. по подозрения в шпионаж, а по-късно разследването бе разширено и по случая бяха привлечени и част от изпълнителни директори на „Ассан груп".