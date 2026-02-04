Турция и Саудитска Арабия със споразумение за 2 млрд. долара за соларни централи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Турция и Саудитска Арабия са сключили междуправителствено споразумение на стойност 2 милиарда долара за изграждане на соларни централи на турска територия с общ капацитет от 2000 мегаватчаса, съобщи турският министър на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар, цитиран от сайта „Тюркийе тудей", предава БТА.

Сделката е резултат от проведената вчера в Рияд среща между Байрактар и саудитския му колега Абдулазиз бин Салман Ал Сауд, проведена в рамките на официалното посещение на турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Саудитска Арабия.

От изявление на Байрактар по темата става ясно, че споразумението е част от по-широк план за изграждане на 5000 мегавата комбиниран капацитет от слънчева и вятърна енергия, който министерството планира да изгради „изцяло с чуждестранно финансиране". По думите му сделката предвижда изграждане на соларни централи в окръзите Сивас и Караман (Централна Турция), които ще осигуряват електричество за около 2,1 милиона души.

Към края на 2025 г. общият инсталиран електрически капацитет на Турция достига 122 519 мегавата, като слънчевата и вятърната енергия съставляват 39 883 мегавата, или около 32,6 процента от общия микс, отбелязва „Тюркийе тудей".