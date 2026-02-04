ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Наш национал с победа в Евролигата

ООН осъди най-скорошните атаки в Пакистан, при които бяха убити десетки

Сградата на ООН в Ню Йорк. Снимка: КМГ

Съветът за сигурност на ООН осъди най-новите атаки на бунтовници в Югозападен Пакистан, отнели живота на десетки хора, повечето от тях цивилни, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Силите за сигурност продължават и днес операциите си в района, в който действат бунтовниците.

Пакистанските власти заявиха, че голям брой екстремисти са били убити през последните дни в неспокойната провинция Белуджистан, след като там в събота започнаха десетина координирани атаки, при които бяха нападнати цивилни и сгради на полицията и силите за сигурност.

Властите казаха, че са убити 36 цивилни и 17 членове на силите за сигурност.

Съобщава се, че силите за сигурност досега са убили 197 белуджистански сепаратисти.

