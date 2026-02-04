Мерц ще посети Саудитска Арабия, Катар и ОАЕ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германският канцлер Фридрих Мерц ще започне днес първата си обиколка в богатия и стратегическия важен регион на Залива, предаде ДПА.

Първата му спирка ще бъде Саудитска Арабия, последвана от посещения в Катар и Обединените арабски емирства (ОАЕ).

Мерц има за цел да засили партньорствата с държавите производителки на петрол и природен газ, именно затова се очаква сътрудничеството да бъде засилено най-вече в енергийния сектор.

Дискусиите ще обхванат и сделки за оръжие. Износът на оръжие към трите автократично управлявани държави беше третиран много предпазливо от предишните правителства на Германия поради проблемите с правата на човека и участието в регионални конфликти. Това на Мерц възнамерява да облекчи рестриктивния подход, пише БТА.

Сред важните теми ще бъде и ескалацията на напрежението във и около Иран. Опасенията от нов конфликт отново се засилиха, след като американският президент Доналд Тръмп неведнъж заплаши ръководството в Техеран с нанасяне на военни удари, отчасти поради бруталните действия на силите за сигурност при потушаването на демонстрациите по време на неотдавнашните антиправителствени протести в цялата страна.

Предполага се, че хиляди, ако не и десетки хиляди хора са били убити при протестите, отбелязва ДПА.