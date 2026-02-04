Белгия увеличава броя на резервистите в армията

Белгийското правителство предприема стъпки за допълнително повишение на броя на резервистите във въоръжените сили, съобщиха местни медии. Предвижда се занапред да отпадне ограничението за възраст за хора, готови по свое желание да бъдат на разположение на силите за отбрана.

Досега действа правилото, че резервистите не трябва да бъдат по-възрастни от 34 години в общия случай и 50 години за офицерските чинове. Резервистите в по-голямата част от времето упражняват своите професии, а по няколко седмици годишно участват във войскови обучения. Сред тях има артилеристи, готвачи, моряци, лекари, кинезитерапевти, експерти по киберсигурност, пише БТА.

Министърът на отбраната Тео Франкен обяви намерение броят на резервистите да се повиши до 20 хиляди, като преди няколко месеца се предвиждаше да бъдат достигнати около 13 хиляди в следващите 10 години. Той съобщи, че бъдещите лекари в Белгия задължително ще изучават и военна медицина.