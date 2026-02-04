17 палестинци убити при израелски обстрел в Газа

Седемнадесет палестинци, повечето от тях жени и деца, бяха убити при израелски обстрел в Газа, заявиха медици, а междувременно Израел каза, че израелски войник е бил ранен при престрелка с бойци, предаде Асошиейтед Прес.

Според Здравното министерство в Газа повече от 530 палестинци са били убити при израелски удари от влизането в сила на споразумението за прекратяване на огъня в Газа на 10 октомври 2025 година.

Атаките и нарастването на броя на загиналите поставят под въпрос договореното с посредничеството на САЩ споразумение, а палестинците в ивицата Газа казват, че не усещат войната да е приключила, посочва АП.

„Геноцидната война срещу нашия народ в ивицата Газа продължава", написа в публикация във „Фейсбук" директорът на болницата „Аш Шифа" доктор Мохамед Абу Селмия. „Къде е прекратяването на огъня? Къде са посредниците?", пише БТА.

Някои от страните медиатори осъдиха атаките, а „Хамас" ги нарече нарушения на споразумението, но израелските въоръжени сили твърдят, че отговарят на нарушения от страна на палестинската групировка или атаки срещу нейни войници. От влизането в сила на прекратяването на огъня са убити най-малко трима войници от Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ).