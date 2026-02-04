Бил Гейтс: Съжалявам за всяка минута, прекаранa с Епстийн, и се извинявам (Видео)

Един от най-богатите хора в света – Бил Гейтс, наруши мълчанието си за познанството си с осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн и изтеклите снимки. „Фокусът винаги беше, че той познава много богати хора и твърдеше, че може да ги убеди да даряват средства за глобалното здраве“, каза Гейтс в интервю за Nine News.

Гейтс допълва: "Поглеждайки назад, това се оказа задънена улица и беше глупаво от моя страна да прекарвам време с него. Аз съм един от многото хора, които съжаляват, че изобщо са го познавали".

Според технологичния гуру Епстийн е написал имейл до самия себе си, който никога не е бил изпратен, а съдържанието му е невярно.

"Не знам какво е било мисленето му. Съжалявам за всяка минута, която съм прекарал с него, и се извинявам, че съм го направил. Бях само на вечери… Никога не съм бил на острова, никога не съм се срещал с жени и колкото повече информация излиза, толкова по-ясно ще става, че макар времето, прекарано с него, да е било грешка, то няма нищо общо с подобен тип поведение", коментира Гейтс.

Последният пакет документи съдържа твърдения срещу редица известни личности, сред които и Гейтс, който се е срещал с Епстийн многократно, за да обсъждат разширяване на неговата филантропска дейност.

Един имейл, който Епстийн е изпратил до самия себе си през 2013 г., показва раздразнението му от решението на Гейтс да прекрати контактите си с него. В него се твърди, че Гейтс е хванал полово предавана болест и е потърсил съвет как тайно да даде антибиотик на тогавашната си съпруга Мелинда.

"За да добавиш сол в раната, после ме молиш да изтрия имейлите относно твоята полово предавана болест, молбата ти да ти осигуря антибиотици, които да дадеш тайно на Мелинда, и описанието на пениса ти", се казва в имейла, изпълнен с правописни грешки.

Мелинда, която се разведе с Бил Гейтс през 2021 г., заяви във вторник, че всички споменати в документите, включително бившият ѝ съпруг, "имат какво да обясняват".

"Мисля, че като общество преминаваме през момент на равносметка. Никое момиче не бива никога да бъде поставяно в ситуацията, в която те бяха поставени от Епстийн, и от всичко, което се е случвало около него с различните хора“, каза тя, поклащайки глава.

Тя добави: "Това е съкрушително. Спомням си на каква възраст бяха тези момичета, спомням си и дъщерите си на същата възраст. За мен това е лично много трудно, когато излизат подобни детайли, защото връщат спомени за изключително болезнени моменти от брака ми", съобщава бТВ.