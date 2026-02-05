Кървавото злато на Амазонка

Незаконният трафик на благородния метал достига 1000 тона годишно за 200 млрд. долара

В района Мадре де Диос в Перу миньори губят живота си, а наркотрафикантите го изнасят заедно с коката

Реката Мадре де Диос в Амазония изглежда спокойна в 4,30 часа сутринта. Но под мъглата се движи платформа от ламарина, маркучи и дизелови помпи - плаваща мина. На нея шестима мъже пресяват тиня. А в кофите блести злато. Изведнъж от джунглата се чува нисък тътен. Хеликоптер. Миньорите замръзват. Единият крещи: "Полиция!". Настава хаос. Двама скачат във водата. Трети се опитва да запали моторната лодка. В този момент от вертолета се спускат въжета. По тях слизат специалните части, маскирани, без отличителни знаци, за да не бъдат разпознати по-късно.

Един от трафикантите грабва раницата със събраното злато и хуква към гората. В джунглата няма пътеки. Само кал и комари. Мъжът бяга, но знае, че не може да носи плячката твърде дълго - тежи над 15 кг. В отчаянието си я заравя под паднало дърво. Маркира мястото с почти невидим разрез по кората с надеждата, че след това ще се върне и ще го разпознае. Но не знае, че дрон с термокамера вече е прехванал движението му. Когато го залавят, той мълчи. У него няма злато. Затова и леко се подсмихва, докато войниците получават сигнал: "Движение по реката. Бърза лодка. Без номера". "Чистачите" идват да приберат скрития добив. Но този път закъсняват. Под дървото вече няма нищо. Плячката е иззета. Платформата - взривена. Няколко души са арестувани, но от шефовете няма и следа.

Тази акция, случила се преди месеци в амазонската джунгла, е само една малка битка в глобалната война срещу рекордния незаконен трафик на злато в света.

Индустрията за добиване на ценния благороден метал е огромна по мащаб и икономическа стойност. Най-големият засегнат район е Перу и областта му Мадре де Диос, който обхваща част и от Амазония. Другите са Колумбия, Боливия, Еквадор и Панама. Африка също не изостава в тази класация. Според проучвания над 80% от златото, изкопано незаконно на континента, се изнася контрабандно, често през търговски центрове като Обединените арабски емирства.

Смята се, че на глобално ниво около 20 милиона души работят в дребния и малък златодобив на стотици незаконни фирми. В Колумбия и Перу над 80-90% от бизнеса е нелегален. Тези страни заедно с Африка изнасят около 1000 тона злато на година за над 200-300 млрд. долара.

Около 20 милиона души работят в дребния и малък златодобив на стотици незаконни фирми. СНИМКА: ГЕТИ

Затова и властите следят най-голямата гореща точка - Мадре де Диос. Бизнесът е спасителен пояс за много хора, защото бедността е голяма, а работните места - оскъдни. Сателитни кадри там показват масовото изсичане на горите и появата на десетки хиляди малки обекти. Там реките се разорават с драги. Те засмукват речни наноси чрез помпа и маркуч, прекарвайки ги през система от шлюзове за отделяне на златото. И всичко това, разбира се, без никакъв регулаторен контрол.

Повечето от копачите, които работят там, са от криминалния контингент и често са без никакви разрешителни. Другата част от работниците са от бедното население на местността. Нов доклад на компания, изследваща района, твърди, че незаконният добив е довел до унищожаването на над 140 000 хектара гори в Перуанска Амазония от 1984 г. насам и замърсяване с живак на най-малко 225 реки, като проблемът продължава да се разраства. А само една-единствена драга може да генерира над 135 000 щатски долара на месец, което обяснява бързия растеж на тази незаконна търговия.

Незаконният добив на злато е довел до унищожаването на над 140 000 хектара гори в Перуанска Амазония от 1984 г. насам и замърсяване с живак на най-малко 225 реки. СНИМКА: ГЕТИ

Тези притеснителни данни доведоха до мащабна акция с над 24 хил. проверки на Интерпол и холандската полиция, които заловиха близо 200 души в Амазонка. Конфискувани са парични средства, необработено злато, живак, огнестрелни оръжия, минно оборудване и наркотици при операции в Бразилия, Френска Гвиана и Суринам.

Близо 200 души бяха арестувани в Амазонка след акция на няколко служби.

Живакът често се използва в незаконния добив на злато за отделяне на метала от други материали, но е силно токсичен и замърсява необратимо природата. Сред арестуваните се смята, че освен работници има и престъпници, които са част от голяма компания за износ на злато в Гвиана. През последните години дейността се е разширила с безпрецедентна скорост, тъй като световните цени на златото достигнаха почти рекордни висоти. По този начин тласнаха миньорите по-дълбоко в отдалечените горски райони и превърнаха благородния метал в една от най-печелившите стоки за организираната престъпност, действаща през границите. В момента цената на златото е близо 5000 долара за унция.

В момента цената на златото е близо 5000 долара за унция. СНИМКА: ГЕТИ

Но екологичната криза, някога ограничена до южната част на Перу, се разпространява на север и излиза извън пределите на Мадре де Диос. Кадри отвисоко показват, че гъстите ивици зелена джунгла са само мираж, заменени от разорана сива земя, осеяна със застояли локви зелена вода. Междувременно остатъците от живак се натрупват в рибата, консумирана от хората, което ги разболява. Повечето страдат от неврологични проблеми, а децата се раждат с вродени аномалии.

Местните знаят, че не могат да разчитат на помощта на държавата и затова организират блокади за миньорите и не ги допускат в горите на Амазония. Само че това води до смъртоносни сблъсъци. Бойците на фирмите, които отговарят за добива, стрелят на месо по всеки, дръзнал да спре бизнеса им.

Така през 2025 г. Перу беше разтърсена от жестокото убийство на 13 работници, намерени в един от тунелите на златна мина, в която се трудят. Заради конфликти за контрол над ресурсите престъпна групировка отвлича мъжете и ги измъчва в продължение на седмица, за да принуди работодателят им да им отстъпи обекта за добив на благородния метал. На записи, заснети от похитителите, се вижда как миньорите са застреляни от упор.

По-големият проблем на този фон обаче е друг. Местното население отдавна алармира, че бизнесмените използват деца, на възраст между 5 и 10 г., като живи щитове при каквито и да е действия срещу нелегалния добив. При опит на властите да извършат въоръжени нападения, миньорите поставят малчуганите пред драгите за извличане на златото от реката.

Това е тактика, използвана от наркотрафикантите, които освен с дрога започват да се занимават и с добива на благородния метал. Токсичната комбинация предлага по-бърз път към забогатяване за престъпните групировки в целия район на Амазонка - от Перу и Еквадор до Колумбия и Венецуела. Бизнесът става известен като наркоминералогия.

Предимството е просто. Кокаинът е незаконен от отглеждането до продажбата му по улиците. Голяма част от златото в Перу се добива нелегално, но когато се рафинира, то е неразличимо от легитимния метал и произходът му е непроследим.

Тоест престъпните организации са установили, че незаконният добив на злато е по-безопасен и по-доходоносен актив, в който те могат да инвестират пари от трафик на наркотици и от своя страна да изпират парите по-лесно.

Така златото започва да се нарича новият кокаин поради рентабилността му за криминалните мрежи. Престъпните групировки в Колумбия и Бразилия използват установените си канали за трафик на наркотици, по които изнасят и добитото злато от Перу за други страни. Според официални данни на правителството незаконната икономика на златото в страната е 7 пъти по-голяма от търговията с кока. Традиционно Колумбия е горещата точка на отглеждането на наркотика в Южна Америка. Но производството на кокаин се е увеличило рязко в Перу, където според Държавния департамент на САЩ миналата година са произведени над 800 тона. Отглеждането на дрогата се е разпространило в отдалечени планински райони в низините на Перу, огромен участък земя, граничещ с Бразилия и Колумбия, където процъфтява двойният бизнес.

Регионът Укаяли е отбелязал най-голямо увеличение на отглеждането на кока, както и появата на 128 тайни летища около плантациите, използващи се за преноса на пратките. Всичко започва по време на пандемията от COVID-19, когато заради строгата карантина властите дават пълната свобода на организираните престъпни групи да разширят териториалния си контрол, особено в отдалечени райони. Много перуанци, повече от 70% от които работят в сивата икономика, бяха принудени да намерят алтернативни доходи, често в незаконни професии.

Според бившия перуански министър на вътрешните работи Рубен Варгас групировките в страната са работили предимно с мексикански картели, за да доставят преработения наркотик от тихоокеанското крайбрежие, който да поеме за Европа. Заедно с който пътува и обработеният благороден метал с фалшиви документи, готов за продажба.

Кървавото злато разкрива шокиращата история, която крие Амазонка, и незаконния бизнес за милиарди, който никога няма да бъде унищожен.