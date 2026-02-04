ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С какво ще се занимава Кирил Петков - виж оживялат...

Турските власти попречиха на камион с помощи да влезе в сирийски град

Конвой с помощи за населения предимно с кюрди сирийски град Кобане е бил блокиран от турските власти на турско-сирийската граница и впоследствие се е върнал в град Диарбекир, откъдето е потеглил първоначално, съобщават Франс прес и сайтът „Търкиш минит", позовавайки се на информация от неправителствената организация, организирала инициативата.

По информация на базираната в населения предимно с етнически кюрди турски град Диарбекир „Платформа за солидарност и защита" двадесет и пет камиона, съдържащи вода, мляко, бебешки храни и одеяла, са тръгнали в събота от Диарбекир към сирийския град Кобане, но са били блокирани на граничния пункт при турския град Мюршитпънар, пише БТА.

По информация на различни медии към настоящия момент жителите на Кобане изпитват недостиг на храна и чести прекъсвания на електричеството заради големия брой хора, пристигнали там на фона на сраженията между предимно кюрдските милиции Сирийски демократични сили (СДС) и сирийските правителствени сили в последните седмици. В района на града от понеделник са разположени и части на сирийската армия, съгласно споразумението за прекратяване на огъня между тях и СДС, отбелязва Франс прес.

От Платформата днес съобщиха пред Франс прес, че са опитали да получат разрешение камионите им да преминат през друг граничен пункт на турско-сирийската граница, но не са успели и са се върнали обратно в Диарбекир.

