В Румъния преброиха 12 700 кафяви мечки, първа е в Европа

Румъния има най-голям брой кафяви мечки в Европа или три пъти повече, отколкото би трябвало, като популацията непрекъснато нараства. Това показват данни, събрани в рамките на проект „Изпълнение на Националния план за действие за опазване на популацията на кафявата мечка в Румъния", финансиран от европейски фондове на стойност над 10 милиона евро. Той е осъществен в продължение на три години от 800 специалисти и според румънските медии е "най-голямото проучване от този тип, провеждано някога в световен мащаб за този вид".

Цифрите, цитирани наскоро и от министъра на околната среда Диана Бузояну сочат, че в Румъния има между 10 600 и 12 700 мечки, а миналата година са били извършени почти 900 интервенции за прогонване, преместване и евтаназиране.

В края на януари бе съобщено, че ще бъдат инсталирани хиляди километри електрически огради, за да се ограничат конфликтните ситуации между хората и дивите животни. Дотук се стигна след зачестилите случаи на нападения от мечки в Румъния. Затова се обмисля и драстично увеличение на глобите за лицата, които хранят диви животни.

Междувременно от администрацията на Фонда за околна среда обявиха, че са одобрили финансиране от близо 24,9 милиона леи с цел намаляване на конфликтите между хора и диви животни, в рамките на Програмата за защита на видовете от дивата фауна.

На 2 февруари Румъния отбеляза денят на мечката.