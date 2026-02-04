Започна новият кръг от преговори Русия-Украйна в Абу Даби

Украинските и руските преговарящи започнаха втория етап от организираните с американско посредничество мирни преговори в Абу Даби в опит да ускорят усилията за прекратяване на най-големия конфликт в Европа от Втората световна война, предадоха Укринформ и Ройтерс,цитирани от БТА.

„Преговорният процес започна в тристранен формат – Украйна, САЩ и Русия. След това идва работата в отделни групи по конкретни направления, след което е планирана последваща съвместна синхронизация на позициите", написа във „Фейсбук" секретарят на Националния съвет за сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров.

Той добави, че украинската делегация работи с ясни насоки от президента Володимир Зеленски, за да постигне достоен и траен мир.

Тристранните срещи, които ще продължат два дни, ще се състоят в момент, когато украинският президент Володимир Зеленски каза, че Русия се е възползвала от подкрепеното от САЩ прекратяване на огъня срещу енергийни обекти, за да се запаси с боеприпаси и да атакува Украйна с рекорден брой балистични ракети вчера, посочва Ройтерс, цитирана от БТА.

През последната година администрацията на американския президент Доналд Тръмп оказва натиск както върху Киев, така и върху Москва, да намерят компромис и да сложат край на продължаващия вече четири години конфликт.

Позициите на двете страни по ключови теми обаче остават раздалечени въпреки няколкото етапа на преговори с участието на американски официални представители.

Най-чувствителните въпроси са исканията на Москва Киев да се откаже от територии, които все още контролира, както и съдбата на Запорожката АЕЦ – най-голямата атомна електроцентрала в Евопа, която се намира в окупираната от Русия част на Украйна.

Като предусловие за сключването на каквото и да било споразумение Москва иска Киев да изтегли войските от цялата Донецка област в източната част на страната, включително от поредица силно укрепени градове, които са смятани за най-силните украински укрепления.

Украйна иска конфликтът да бъде замразен по настоящата фронтова линия и отхвърля каквато и да било възможност за изтегляне на силите си.

Русия към момента е окупирала около 20% от територията на Украйна, включително Крим и части от региона Донбас, които превзе преди началото на инвазията през 2022 година.